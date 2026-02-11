Publicación: miércoles 11 de febrero de 2026

Redacción FOX Deportes

Tottenham cesa a Thomas Frank

El entrenador estuvo 8 meses en el banquillo.

La derrota del Tottenham ante Newcastle en la Jornada 26 de la Premier League le ha pasado factura a Thomas Frank.

Los ‘Spurs’ anunciaron el cese del técnico, quien había llegado al club en junio de 2025, procedente del Brentford también de la liga inglesa.

El anunció llegó mediante un comunicado de prensa en los canales oficiales del equipo:

“El club ha tomado la decisión de cambiar al entrenador del equipo masculino y Thomas Frank dejará el cargo hoy (…) los resultados y el rendimiento han llevado a la junta directiva a concluir que un cambio en este punto de la temporada es necesario”.

El Tottenham es decimosexto de la tabla general de la Premier League con 29 puntos, producto de 7 victorias, 8 empates y 11 derrotas, situándose a cinco unidades de la zona de descenso.

En la Champions League, los 'Spurs' finalizaron en cuarta posición de la fase de liga y esperan rival para los octavos de final.

