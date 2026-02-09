Publicación: lunes 9 de febrero de 2026

EFE

Tottenham desesperado por ganar

El entrenador Thomas Frank habló de la actualidad del equipo.

Thomas Frank, entrenador del Tottenham Hotspur, reconoció que su equipo está "desesperado por ganar" porque tiene sólo seis puntos de margen sobre los puestos de descenso y sigue sin conocer la victoria en la Premier League en lo que va del año.

"Estamos desesperados por ganar porque no hemos ganado lo suficiente. Estamos haciendo todo lo posible y un poco más porque es la forma de salir de los momentos difíciles. Es lo que queremos para el equipo, el club y los aficionados", expresó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Newcastle United.

"Estoy centrado en el partido de mañana porque es una gran oportunidad ante un buen equipo. La victoria sería muy buena para empezar a escalar desde ahí y mirar hacia adelante que es lo que tenemos que hacer", añadió.

El equipo londinense cayó en la última jornada ante el Manchester United por 2-0 y sigue sin ganar en la Premier en 2026, con un balance de cuatro empates y tres derrotas.

"Creo que tenemos la calidad suficiente para solventar la situación. Perdemos a Cristian Romero (sanción) y a Destiny Udogie (lesión), pero recuperamos a Djed Spence y a Radu Dragusin. Sé que mañana pondremos en el campo a un equipo muy competitivo", afirmó.

La temporada pasada acabó en la decimoséptima plaza, pero consiguió el billete para la Champions League al ganar la Europa League.

A pesar de la mala situación en el torneo doméstico, los 'Spurs' consiguieron el billete directo para los octavos de final de la Champions, al finalizar en cuarta posición, y se enfrentarán al Atlético de Madrid, a la Juventus, al Galatasaray o al Club Brugge.

