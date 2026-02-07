Cristian Romero tiene un récord negativo con Tottenham en la Premier League

Redacción FOX Deportes

Cristian 'Cuti' Romero sufrió este sábado su sexta expulsión desde que aterrizó en Tottenham Hotspur. El argentino dejó a su equipo con diez jugadores a la media hora de partido contra Manchester United al propinar un pisotón a Casemiro que le valió la roja. Manchester United vive su mejor momento en la Premier League

Romero, que llegó al club en el verano de 2022 por 52 millones de euros, procedente de Atalanta, ha recibido seis tarjetas rojas en los 152 encuentros que ha disputado con los 'Spurs'. Cuatro de dichas expulsiones han sido por doble amarilla, mientras que dos han sido directas, como la de este sábado que le hará perderse tres partidos, incluido el derbi contra Arsenal del domingo 22 de febrero.

El argentino promedia una expulsión cada 25 encuentros. Esta temporada ha sido expulsado en dos ocasiones, además de haberse perdido ya un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

En su tiempo en el club londinense también ha recibido 41 tarjetas amarillas, casi una cada tres partidos.