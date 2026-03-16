Antoine Griezmann y Julián Alvarez para liquidar a Tottenham en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone inició a perfilar el XI para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, que podría ser el mismo de la ida, con Julián Álvarez y Antoine Griezmann en ataque y Marcos Llorente por el medio, con la excepción de Jan Oblak quien sufre una distensión muscular.

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Los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri; el centrocampista Johnny Cardoso y los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman completan el probable once del Atlético.

Con trabajo regenerativo los titulares del duelo del pasado sábado, cuidadas las cargas por el cuerpo técnico ante tanta acumulación tan seguida de partidos, Simeone trabajó los ejercicios tácticos y de estrategia con esos jugadores, con la única salvedad de la ausencia de Pubill, que tuvo sesión de recuperación ya que fue titular frente al Getafe.

Las alternativas a ese once en determinadas posiciones podrían ser Alex Baena, Alexander Sorloth, Koke o Nahuel Molina, aunque todos apuntan de momento a suplentes en el compromiso de este miércoles.

En la última sesión este martes, ya en el escenario del encuentro y con todos presumiblemente al mismo ritmo, el ‘Cholo’ ultimará su elección para la alineación inicial, con las bajas de Pablo Barrios, por una lesión muscular y Rodrigo Mendoza por un esguince de tobillo, aparte de la probable de Oblak.