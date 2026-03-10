¡Se queda! Antoine Griezmann confirma su continuidad en el Atlético de Madrid

EFE

Antoine Griezmann confirmó su continuidad en el Atlético de Madrid, club en el que está “muy bien, disfrutando mucho”, esto después de la victoria por 5-2 contra el Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

“Estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho y lo que hago en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la idea es esa, llegar hasta el final”, expuso en declaraciones a Movistar, donde enfocó a la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril: “Eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande”.

Griezmann ha recibido una oferta del Orlando City de la liga estadounidense para su fichaje antes del 26 de marzo, aunque finalmente continuará en el club rojiblanco.

El delantero de 34 años marcó el segundo gol en la victoria de su equipo.

Este martes, su equipo se impuso por 5-2 al Tottenham. “Aprovechamos algún error suyo técnico o del campo, que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados. Hicimos un grandísimo partido. Una pena esos dos goles. Tenemos una buena ventaja. Quisimos meter mucha presión, un ritmo alto desde el inicio. Los errores vienen también por presión nuestra”, declaró.

También mostró su alegría por el momento de sus compañeros en la delantera: “Necesitamos a todos. Nos alegra mucho el nivel que está dando Julián, también el de Sorloth, nuestros ‘9’ haciendo goles”.