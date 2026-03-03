¡Se la cobró! Antoine Griezmann no perdonó la burla contra el Barcelona

Enrique Gómez

Ya pasó un año, pero ahora que los papeles revirtieron, Antoine Griezmann no perdonó al Barcelona.

“¿Esta foto va muy dura?”, fue lo que publicó el delantero del Atlético de Madrid, luego de la clasificación de su equipo a la final de la Copa del Rey sobre el Barcelona, publicación que acompañó con una imagen suya festejando en primer plano y un par de jugadores ‘blaugranas’ tendidos en el campo.

El francés se pudo ‘vengar’ del posteo que hizo su exequipo hace casi un año (el 17 de marzo), cuando, tras la clasificación del Barcelona, el club subió a redes sociales una fotografía épica de sus jugadores ante un Griezmann desenfocado y decepcionado por la derrota. En aquella ocasión, la descripción era “esta foto va muy dura”, así, si sin signos de interrogación y ‘quemando’ a un exjugador.

👀 El mensaje de Griezmann en redes sociales pic.twitter.com/67CTRqOVWQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 3, 2026

El atacante de 34 años jugó dos temporadas completas (entre 2019 y 2021) con el Barcelona, disputó un total de 102 partidos, marcó 35 goles y puso 17 asistencias; aun así, no muchos quedaron contentos con su desempeño en el club, pues nunca alcanzó el pico de rendimiento que tuvo en el ‘Atleti’.

Griezmann disputó los 90 minutos en la derrota 3-0 del Atlético de Madrid en Catalunya y fue el jugador ‘colchonero’ mejor valuado en este encuentro de vuelta, donde, pese a la derrota, el conjunto visitante avanzó a la final, todo gracias a la victoria 4-0 en el partido de ida, donde el mismo futbolista francés anotó el segundo tanto de la eliminatoria e igualmente, terminó como el jugador mejor calificado.

Entonces qué pensará el Barcelona, ¿fue muy dura la ‘venganza’ del futbolista francés?