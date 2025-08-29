Xavi Simons ya es del Tottenham

Redacción FOX Deportes

Tottenham ganó la carrera y fichó a Xavi Simons por siete temporadas y 60 millones de euros.

El neerlandés llega procedente del RB Leipzig, cuadro al que decidió dejar al final de la campaña 2024/25 luego de que no clasificara a la Champions League.

El atacante era pretendido por Chelsea, pero finalmente se decantó por los ‘Spurs’, campeones de la Europa League.

Tottenham called and he answered 📞 pic.twitter.com/2OVw8ALgWx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025

El club anunció la llegada del futbolista de 22 años a través de un comunicado de prensa y lo describió como “un jugador con ojo para pasar la pelota y anotar goles”. Por su parte, Simons, quien llevará el dorsal #7 que le pertenecía a Heung-Min Son, aseguró:

“Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar. Llevo mucho tiempo soñando con esto. Es un gran club y, cuando conocí al entrenador, supe enseguida que este era el lugar ideal para mí. Aportaré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible para ganar, por el equipo y por la afición”.