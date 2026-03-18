De escándalo; el Bayern Munich vapuleó 10-1 en el global al Atalanta

Héctor Cantú

El Bayern Munich se ha despachado con la cuchara grande en los octavos de final de la Champions League y ha conseguido su boleto a la ronda siguiente luego de hacer pedazos al Atalanta con un 10-2 en el global.

Con el boleto a la ronda siguiente en la bolsa, el equipo bávaro, que no tiene quien le siga los pasos en la Bundesliga, volvió a ser un equipo arrollador en la Champions League con una actuación descomunal de Harry Kane.

50 in the Champions League 😤



Harry Kane powers through defenders and finishes it with class. Unreal 🔥 pic.twitter.com/IVRKb1hLRX — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

El inglés fue el encargado de marcar los dos primeros goles para el equipo teutón y llegar así a 50 tantos en la Champions League para convertirse en el primer jugador de nacionalidad inglesa en conseguir esa marca.

Bayern Munich are in full flow as 18-year-old Lennart Karl curls it home 🌟 pic.twitter.com/uj6jcOdDiN — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

Dos minutos después de 2-0, Lennart Karl marcó el 3-0 para los de casa que, a partir de ese momento, bajaron las revoluciones sobre el terreno de juego.

Luis Díaz fue el encargado de poner cifras definitivas al encuentro con un golazo de alta manufactura para redondear el 10-1 final y global en la actuación más desastrosa del Atalanta en su historia.

Bayern Munich are scoring for fun 🤩



Luis Díaz with a cool chip over the keeper to make it 10–1 on aggregate 😤 pic.twitter.com/Y2UCd2ubt5 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 18, 2026

El Atalanta no se iría sin hacerse presente en el marcador con la anotación de Lazar Samardzic para reducir distancias y hacer un tanto más decorosa la goleada.

Con este resultado, el Bayern se quedó a un gol de igualar la mayor marca de goles marcados en una eliminatoria con 12 tantos cuando eliminador al Sporting CP en esta misma etapa en la temporada 2008-2009.

Este resultado deja al Bayern Munich como rival del Real Madrid en los cuartos de final en partidos a jugarse, primero en territorio español y cerrando en tierras bávaras.