Bayern Munich y Atalanta, una eliminatoria desequilibrada en la Champions League

Atalanta recibirá a Bayern Munich la ida de octavos de final de la Champions League y lo hace en el papel de víctima, la diferencia entre ambos equipos es notable y el conjunto italiano deberá dar la sorpresa ante uno de los candidatos a levantar la ‘Orejona’.

Atalanta llegó a los octavos de final luego de superar el playoff contra Borussia Dortmund y una fase de liga con sensaciones positivas, sin embargo, no tuvo suerte en el sorteo y enfrentará a Bayern que es uno de los mejores equipos de la Liga de Campeones.

El conjunto ‘Bávaro’ consiguió siete victorias en los primeros ocho partidos del torneo continental, su única derrota fue ante Arsenal, registró 22 goles a favor y ocho en contra para colocarse entre las mejores ofensivas y defensivas del torneo continental, todo un reto para ‘La Dea’.

Bayern Munich es el favorito para avanzar a cuartos de final, pero tendrá que hacer válidos los pronósticos ante el equipo italiano que jugará la eliminatoria sin presión y eso es lo que lo hará peligroso.