Manuel Neuer baja de Bayern Munich en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Manuel Neuer se perderá el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre Bayer Munich contra Atalanta por una lesión muscular que sufrió en el duelo de Bundesliga ante Borussia Mönchengladbach.

El conjunto ‘Bávaro’ informó a través de sus canales oficiales que el portero de 39 años sufre “una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo” y que “causará baja por el momento”, por lo que no viajará a Bérgamo para el enfrentamiento del próximo martes.

La agencia EFE señala que el tiempo estimado de recuperación será de “al menos unas dos semanas”, por lo que el alemán también quedaría fuera del decisivo choque de vuelta contra Atalanta que se jugará en Munich el 18 de marzo.

Jonas Urbig quien entró de cambio para sustituir a Neuer ante Mönchengladbach se convertiría en la primera opción de Vincent Kompany para ocupar el puesto del capitán.