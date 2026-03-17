La portería de Bayern Munich retoma la calma antes de la Champions League

Redacción FOX Deportes

"Si todo va con normalidad, Urbig estará en la portería. Y si no, encontraremos otra solución", expresó Vincent Kompany, entrenador de Bayern Munich. El guardameta está listo tras la conmoción cerebral que sufrió en el partido de ida y preparado para la vuelta contra Atalanta, con la alternativa de 16 años de Leonard Prescott por las lesiones de Manuel Neuer, Sven Ulreich y Leon Klanac.

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Con Neuer fuera de actividad por una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo desde el 6 de marzo, cuando reapareció de otra dolencia, la conmoción en la ida de Urbig exigió un periodo de pausa, por lo que no jugó el pasado sábado ante el Bayer Leverkusen.

Sven Ulreich fue el titular ante ‘Las Aspirinas’ y terminó lesionado. El pasado domingo, el club bávaro informó que tampoco estaba disponible para recibir al Atalanta. Lo mismo ocurría con Leon Klanac, también lesionado por lo que la incertidumbre empezó a rondar.

La vuelta a los entrenamientos de Urbig, que entrenó con el grupo este martes, zanja el problema. La titularidad será suya, "si todo va con normalidad", para la vuelta de los octavos de final contra el equipo italiano, al que el Bayern sentenció en el encuentro de ida con un golpe de seis goles en Bérgamo.