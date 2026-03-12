Las lesiones en la portería persiguen a Bayern Munich

Redacción FOX Deportes

Sven Ulreich, tercer portero de Bayern Munich y titular ante Bayer Leverkusen por las lesiones de Manuel Neuer y Jonás Urbig, sufrió una “rotura en el aductor derecho”, por lo que será baja para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Atalanta.

ℹ️ Sven Ulreich sidelined for the time being.



Ulreich suffered a muscle tear in his right adductor during the Bundesliga away match on Saturday against Bayer 04 Leverkusen.



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Speedy recovery, Ulle! 🍀 pic.twitter.com/iv0tuyUXuY — FC Bayern (@FCBayernEN) March 15, 2026

“El portero estará de baja por el momento”, informó el club ‘Bávaro’, que el pasado 7 de marzo confirmó una nueva lesión de Neuer, recién reaparecido en competición y con una “pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo” con lo que tampoco estará listo aún para recibir al equipo italiano.

Jonas Urbig, el sustituido de Neuer, se lesionó en el encuentro de ida del pasado martes, al sufrir una “conmoción cerebral” frente al Atalanta. El club bávaro no especificó el período de ausencia del guardameta, pero no pudo jugar contra Leverkusen y el titular fue Ulreich.

De los otros tres porteros inscritos por Bayern Munich en esta edición de la Liga de Campeones, están disponibles Leonard Prescott, juvenil de 16 años, internacional alemán sub-17 y que ya estuvo en el banquillo ante Leverkusen y Jannis Bartl, guardameta del filial del club ‘Bávaro’ de 19 años.