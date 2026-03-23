Manchester City y el sueño de ganar tres títulos en el futbol inglés

Oscar Sandoval

Manchester City conquistó la Copa de la Liga a costa de Arsenal y abrió las vitrinas del club con la esperanza de almacenar tres trofeos más a final de temporada. La Carabao Cup puede abrirle paso a la Premier League y a la FA Cup. Manchester City levantó la Carabao Cup después de cinco años

Arsenal cayó en el primer enfrentamiento directo por un título contra el City, pero no será la única batalla que les espera y ambos tienen marcado en rojo el duelo del próximo 19 de abril por Premier League, un compromiso que puede cambiar el rumbo de la liga en las últimas cinco jornadas.

Los ‘Cityzens’ saben venir de atrás y también son uno de los candidatos en la FA Cup, están instalados en los cuartos de final y ahí enfrentarán a Liverpool que no es el de otras temporadas, entre los contendientes también aparecen los ‘Gunners’ y Chelsea.

Puede ser una temporada histórica para el equipo de Pep Guardiola que coleccionando los tres títulos podría escribir un nuevo capítulo en el futbol inglés.