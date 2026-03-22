Manchester City campeón de la Carabao Cup

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 2-0 a Arsenal para convertirse en campeón de la Copa de la Liga por novena ocasión en su historia, resistió a la primera mitad que fue dominada por los ‘Gunners’, pero superó a su rival desde la táctica y en un parpadeo marcó dos goles que le dieron el primer título de la temporada.

Al City le costó 45 minutos entender el partido y ajustó en el descanso para arrollar a Arsenal que no encontró respuestas para equilibrar la balanza. El complemento fue un tormento para el conjunto londinense que deberá evitar que el resultado cambie su dinámica en la Premier League.

Los ‘Gunners’ no fueron contundentes cuando tuvieron el control del compromiso y en una final, ante un equipo como el de Pep Guardiola termina pesando. James Trafford realizó una triple atajada a los siete minutos para dejar con el grito de gol en la garganta a Kai Havertz y a Bukayo Saka.

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La batalla era en el mediocampo y Guardiola lo entendió, modificó en el descanso y la máquina empezó a funcionar. El City metió a su rival en el área y no tardó en ponerse en ventaja, no necesitaba ayuda, pero la recibió por parte de Kepa Arrizabalaga y no perdonó.

El portero español intentó cortar un centro desde la banda derecha, pero dejó el balón suelto en el área chica y Nico O’Reilly’ remató de cabeza para marcar el 1-0 a los 60 minutos, una acción que pesó en todos los sentidos.

Arsenal no reaccionó y O’Reilly anotó el 2-0 al 64 en una jugada calcada por la banda derecha que el lateral mandó a las redes para sentenciar la final porque el factor anímico pasó factura, el City se hizo fuerte y controló el resultado para convertirse en campeón de la Carabao Cup.