Bernardo Silva cierra su ciclo en el Manchester City

Redacción FOX Deportes

No hay marcha atrás: Bernardo Silva dejará al Manchester City al final de la temporada tras nueve años en el club.

El conjunto ‘Sky Blue’ confirmó la noticia en un comunicado en el que recordó el palmarés de su capitán: “19 títulos, incluyendo seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cinco Carabao Cup, tres Community Shield, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa, además de la Carabao Cup 2026 frente al Arsenal”.

Manchester City levantó la Carabao Cup después de cinco años

Hasta el momento, el portugués ha disputado 450 partidos, con un registro de 76 goles y 77 asistencias.

A falta de ocho partidos por disputar (nueve si avanzan a la final de la FA Cup), Bernardo se despidió de la afición y agradeció su “apoyo incondicional”, además de reconocer a Pep Guardiola, el cuerpo técnico y sus compañeros, con quienes aseguró sentirse “como en casa y parte de una gran familia”.

Su contrato expira el 30 de junio, por lo que quedará como agente libre, aunque aún no se define cuál será su próximo equipo.