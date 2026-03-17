Sin lugar a la polémica: así fue la jugada que echó a perder el plan del Manchester City

Héctor Cantú

El sueño de una remontada histórica del Manchester City ante el Real Madrid quedó enterrado muy pronto en el partido, luego de una mano dentro del área de Bernardo Silva.

Tras ser revisado en el VAR, el colegiado sancionó el tiro penal que significó la expulsión de Silva, dejando en inferioridad numérica a su equipo.

VINICIUS SILENCIA EL ETIHAD DESDE EL PUNTO DE PENALTI 💥



Y hace el gesto de llorar a la hinchada local 👀



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El reglamento es claro con este tipo de acciones, donde se estipula que una mano intencionada dentro del área para evitar una anotación debe ser castigada con tiro penal y expulsión para el infractor.

Vinícius Júnior le propina el K.O. al Manchester City

Nunca antes, el Manchester City había sufrido una expulsión tan rápido en la Champions League, situación que obligó a los dirigidos por Pep Guardiola a marcar cuatro goles al Real Madrid con 10 jugadores sobre el terreno de juego.

Esta es, apenas, la segunda expulsión en la carrera de Bernardo Silva y llega en el peor momento. La primera fue por doble amarilla en 2013 cuando defendía los colores del Benfica B.