Escandaloso error de Gianluigi Donnarumma que puede costarle la liga al Manchester City

Héctor Cantú

El arquero italiano, Gianluigi Donnaruma, ha sumado un error más a su larga lista de fallos que terminan por condenar a su equipo sobre el terreno de juego.

Meses atrás, el meta italiano sentenció el futuro de Italia en la fase de ‘repechaje’ rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ahora, un fallo, nuevamente con los pies, ha alejado al Manchester City del sueño de poder arrebatarle título de la Premier League al Arsenal.

AN ABSOLUTE HOWLER FROM DONNARUMMA. 😳



Gianluigi Donnarumma takes too long on the ball and Kai Havertz deflects his clearance into the net! pic.twitter.com/vssGLW2uTC — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2026

Dos minutos antes, Rayan Cherki había marcado un golazo que ponía en plena competición al City. Entonces, llegó el error que lo cambió todo ante la mirada atónita de Pep Guardiola y del resto de sus compañeros.

Donnarumma permitió que Kai Havertz le presionara y en su intento de despeje, la pelota rebotó en los pies del jugador del Arsenal para terminar en las redes.

El 'blooper' de Gianluigi Donnarumma que inició la debacle del Manchester City

El Manchester City necesitaba vencer al Arsenal para mantener viva la esperanza de poder pelear hasta el final la decisión del título de liga en el futbol inglés. Gianluigi Donnarumma ha decidido complicar el panorama de los celestes para poder levantar el trofeo.