Publicación: jueves 9 de abril de 2026

Reuters

Gianluigi Donnarumma negó que se hayan pedido bonos por clasificar al Mundial

El arquero de la Selección Italiana aseguró que el enfoque del grupo era deportivo.

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma afirmó sentirse dolido por las informaciones que indicaron que los jugadores de la selección nacional exigieron una prima en caso de clasificarse para el Mundial de este año.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, se quedó fuera de la fase final por tercera vez consecutiva tras perder por 4-1 en la tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca el mes pasado.

"Como capitán, nunca fui a pedirle ni un solo euro a la Selección Italiana", declaró Donnarumma a Sky Sports Italia.

12 años después, Bosnia y Herzegovina vuelve al Mundial

Bosnia, con 1 más desde el minuto 42, consiguió empatar el encuentro al 79'.
Un balón suelto en el área le quedó a modo a Haris Tabaković para empatar.
Los italianos reclamaban una mano dentro del área, pero no se marcó nada.
El juego se extendió hasta la tanda de penales, donde Bosnia concretó sus cuatro cobros; Italia acertó uno.
Por primera vez desde Brasil 2014, Bosnia participará en la Copa del Mundo.
A pesar de las críticas a la cancha, los locales sellaron el pase con contundencia.
Edin Dzeko salió por una lesión en el hombro, pero de jugar el Mundial, sería uno de los jugadores más longevos en hacerlo.
"Lo que hace la selección, como siempre, en todas las competiciones, es hacer un regalo a los jugadores que se clasifican para un torneo (...) Eso era todo, pero nadie pidió nada a la federación; nuestra recompensa era poder ir al Mundial".

El fracaso de Italia a la hora de clasificarse para el torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica provocó la dimisión del presidente de la Federación Italiana de Futbol, Gabriele Gravina, en medio de la presión política, y la renuncia del exguardameta Gianluigi Buffon como jefe de la delegación del equipo.

Italia y las siete selecciones UEFA que están a 90 minutos de clasificar al Mundial 2026

Italia
Bosnia y Herzegovina
Suecia
Polonia
Kosovo
Turquía
Chequia
Dinamarca

El seleccionador, Gennaro Gattuso, también dejó su cargo.

"Tenemos que empezar de cero, seguir adelante, tenemos que recuperarnos; quedan cuatro años hasta el próximo Mundial y, mientras tanto, hay competiciones importantes como la Eurocopa y la Nations League (...) Antes de pensar en el Mundial, tenemos que centrarnos en estos grandes torneos que hay entre medias y tenemos que volver a empezar con fuerza desde ya".

La concentración de Italia está puesta en el playoff y en el Mundial 2026

La Selección Italiana entrenó en el campo de Atalanta en donde este jueves enfrentará a Irlanda del Norte en busca de dar un paso más rumbo al Mundial 2026
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