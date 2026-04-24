Manchester City avanzó a la final de la FA Cup y se saborea un triplete inglés

Oscar Sandoval

Manchester City que derrotó 2-1 a Southampton y clasificó por cuarta temporada consecutiva a la final de la FA Cup, tiene la posibilidad de conquistar un triplete nacional luego de ganar la Carabao Cup, estar en la pelea por la Premier League y luchar por el título del torneo más antiguo del mundo.

El City tendrá una nueva oportunidad de revancha luego de perder las últimas tres finales de la FA Cup, se convirtió en el primer club que avanza al último partido por cuarta temporada en fila, pero no tuvo una noche fácil en Wembley porque los ‘Saints’ vendieron cara la derrota.

Southampton se defendió de principio a fin y aguantó todos los ataques de los ‘Cityzens’ que no encontraban el arco, su plan rindió frutos a los 79 minutos cuando sorprendieron al líder de la liga con un disparo de Finn Azaz desde la media luna que hizo saltar a su afición del asiento.

A crazy end to the first #EmiratesFACup semi-final 🤯 pic.twitter.com/LbrjV1j9j9 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 25, 2026

El equipo de Pep Guardiola estaba contra la pared y tenía el tiempo contado para buscar la voltereta, se lanzó al frente y empató al 82 por medio de Jérémy Doku. La alegría de los ‘Saints’ se diluyó y Nico González marcó un golazo a tres minutos del final para sellar el pasaje a la siguiente ronda.

Manchester City enfrentará en Wembley al ganador de la eliminatoria entre Chelsea y Leeds, el duelo por el título está agendado para el próximo 16 de mayo.