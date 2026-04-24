A pesar del mal momento, Mikel Arteta confía en sus jugadores

EFE

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, remarcó su confianza en sus jugadores en el momento decisivo de la temporada en la que los 'Gunners', que hace dos meses tenían la Premier League en su mano, están empatados a puntos con el Manchester City a falta de cinco jornadas y en la Champions League se encuentran en semifinales.

"Quedan cinco partidos para el final. Mañana es el primero e iremos con todo a por ello. Tenemos que ganar mañana y estaremos más cerca. Confío en mis jugadores y en nuestra gente para conseguir lo que queremos (...) Tenemos todo que ganar en la posición en la que estamos. En este grupo no tenemos que hacer mucho para motivarlos. En cada partido haremos algo diferente para guiarlos e inspirarlos".

El conjunto del norte de Londres, después de seis años en blanco y 22 sin ganar la Premier League, vive su peor momento tras cosechar cuatro derrotas en los últimos seis partidos, quedar eliminados de la FA Cup ante el Southampton, de Championship (Segunda División inglesa), perder la final de la Carabao Cup ante el Manchester City y ver cómo su diferencia en Premier League, precisamente ante el City de Pep Guardiola, se ha esfumado.

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Tras perder ante los 'Citizens', los 'Gunners', actualmente segundos por la diferencia de goles, todavía dependen de ellos mismos si igualan los mismos resultados que el City de Guardiola y tienen mejor diferencia de goles, primer baremo de desempate en la Premier League.

Los de Arteta también siguen vivos en la Champions League, competición que nunca han ganado, y en la que se enfrentarán en las semifinales al Atlético de Madrid por un puesto en la final.