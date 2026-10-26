Michael Carrick enfrenta un calendario que amenaza su futuro en Manchester United

Oscar Sandoval

Manchester United está a un punto de la zona de descenso en la Premier League y Michael Carrick enfrenta semanas que podrían definir su continuidad en Old Trafford.

Los malos resultados tienen al técnico inglés contra las cuerdas y el calendario amenaza con complicar todavía más una temporada que comenzó muy lejos de las expectativas.

Ocho partidos sin ganar y una crisis que no encuentra salida. Carrick no tiene margen de error al frente de unos ‘Red Devils’ que siguen perdiendo terreno en la clasificación. El entrenador necesita una reacción inmediata para cambiar el rumbo de un equipo que no consigue recuperar la confianza y cuyos próximos compromisos podrían resultar determinantes para su futuro.

Chelsea, Roma, Aston Villa y Liverpool aparecen en el horizonte del Manchester United. Los ‘Red Devils’ enfrentarán primero a los ‘Blues’ en la Premier League, después recibirán al conjunto italiano en la Champions League y posteriormente se medirán con los ‘Villanos’ y los ‘Reds’, en una serie de partidos que pondrán a prueba la capacidad de reacción del equipo.

Manchester United va en caída libre en la Premier League

El calendario podría convertirse en el último obstáculo para la continuidad de Carrick porque si los resultados no mejoran, la directiva podría evaluar su salida después del enfrentamiento ante Aston Villa y aprovechar el parón de la Fecha FIFA para realizar un cambio en el banquillo.

Ese escenario permitiría al posible sustituto disponer de dos semanas de trabajo antes del duelo contra Liverpool. Carrick necesita resultados cuanto antes, porque cada partido sin ganar aumenta la presión sobre su futuro en Manchester United.