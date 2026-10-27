Manchester United tendría a Julian Nagelsmann entre sus candidatos

Oscar Sandoval

Michael Carrick está contra las cuerdas en Manchester United. La racha de ocho partidos sin ganar ha puesto en duda su continuidad al frente de los ‘Red Devils’, que atraviesan una crisis de resultados y comienzan a mirar hacia el futuro. La directiva evaluaría posibles sustitutos y los nombres de Julian Nagelsmann y Eddie Howe aparecerían entre las principales alternativas.

Michael appreciated the support of Old Trafford today ❤️ — Manchester United (@ManUtd) October 25, 2026

Los resultados no acompañan a Carrick, quien está en la cuerda floja y la presión aumenta con cada jornada. El United sigue sin encontrar el rumbo, acumula derrotas que comprometen sus aspiraciones en la Premier League y necesita una reacción inmediata para evitar que la temporada se complique todavía más.

En Old Trafford podrían tomarse decisiones importantes. Según Sky Sports, el futuro del entrenador “pende de un hilo” después del peor inicio de temporada del club en la historia de la Premier League, una situación que habría llevado a la directiva a considerar alternativas para el banquillo.

Julian Nagelsmann y Eddie Howe encabezarían la lista de candidatos para reemplazar a Carrick, de acuerdo con el medio británico. Ambos tendrían disponibilidad inmediata para asumir el banquillo e intentar rescatar la temporada de un Manchester United que necesita resultados urgentes. La presión sobre el técnico aumenta y la directiva podría tomar una decisión determinante para el futuro de los ‘Red Devils’.