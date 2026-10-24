Michael Carrick se tambalea al frente de Manchester United

Redacción FOX Deportes

Michael Carrick está contra las cuerdas en Manchester United. La derrota 3-0 ante Bournemouth provocó que parte de la afición comenzara a abandonar Old Trafford desde el minuto 70, una imagen que refleja el mal momento de los ‘Red Devils’.

Manchester United va en caída libre en la Premier League

El conjunto inglés sufrió otra goleada en casa y la continuidad del entrenador queda bajo una presión cada vez mayor, en medio de una crisis deportiva que recuerda los numerosos proyectos fallidos desde la salida de Alex Ferguson.

El United no gana desde el 19 de septiembre y ha perdido cinco de sus últimos ocho partidos. El equipo recibió dos goleadas en menos de una semana, primero el 4-1 ante Como en la Champions League y después el 3-0 contra Bournemouth en la Premier League, resultados que profundizan las dudas sobre el proyecto de Carrick.

La situación del técnico inglés es cada vez más complicada. Los ‘Red Devils’ ocupan la decimosexta posición de la Premier League, apenas un punto por encima de la zona de descenso, y la directiva tendrá que evaluar cómo revertir una dinámica que amenaza con comprometer los objetivos de la temporada.

Manchester United vuelve a encontrarse ante una decisión importante. La continuidad de Carrick está bajo la lupa y una posible salida abriría nuevamente el debate sobre quién puede devolverle la estabilidad a un club que no ha conseguido recuperar su protagonismo desde 2013.