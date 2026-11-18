Enrique Gómez

Cuando apareció el nombre de Jesús Manuel Corona en la lista de la Selección Mexicana muchos lo cuestionaron, pues hace mucho que el ahora jugador del Monterrey vio sus mejores días en el futbol de Europa. Sin embargo, fue el mejor jugador del Tri en el primer tiempo ante Jamaica.

Y lo hizo valer con un golazo al 35' que le dio tranquilidad a Rafael Márquez, a todo un proyecto, a todo un país e incluso a la misma CONCACAF, pues encaminaba al equipo ‘azteca’ a las semifinales de la Liga de Naciones, clasificación que viene con un boleto directo a la Copa Oro 2027.

Tanto tiempo había pasado el ‘Tecatito’ sin ser relevante para la Selección Mexicana que este gol en su casa, en el Estadio BBVA, es el primero que hace con el Tri desde hace cinco años.

Corona con un gol de antología ? pic.twitter.com/vV0AO6LjtZ — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 18, 2026

Corona, recibió una diagonal retrasada de Julián Quiñones, dejó entrar el balón hasta los linderos del área para perfilarse mejor, controló con un toque y desde ahí disparó hacia la esquina.

Primer gol de Corona desde el 8 de septiembre de 2021 contra Panamá (partido clasificatorio al Mundial 2026), en el primer partido que ve como titular desde el amistoso del 2 de junio de 2022 contra Uruguay, cuando el equipo ‘azteca’ perdió 3-0 de la mano del ‘Tata’ Martino.

Para este duelo histórico en el Estadio BBVA, recordamos aquella sentencia de que 'Tecatito' Corona solo hace golazos y ahora con 33 años y regresando a la Selección Mexicana, revivió esa quimera.