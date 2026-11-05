México llamó a 10 'europeos' (2 Armandos) para la Nations League

Enrique Gómez

Entonces, la Selección Mexicana no está para despreciar a jugadores que estén haciendo goles en Europa, pero sí al mejor anotador mexicano en toda la temporada...

El Tri reveló la lista de jugadores con la que buscará su clasificación al final four de la Liga de Naciones de CONCACAF. Una nómina de 28 jugadores que contempla a Armando León, delantero de 26 años que vive un buen presente en la liga de Croacia, pero no a Henry Martín.

La convocatoria de Rafael Márquez para los partidos del 14 y del 17 de noviembre ante Jamaica:

Porteros

· Raúl Rangel (Chivas)

· Óscar García (León)

· Alex Padilla (Athletic Club)

Defensas

· Rodrigo Huescas (Copenhague)

· Kevin Álvarez (América)

· César Montes (Lokomotiv Moscú)

· Israel Reyes (América)

· Diego Campillo (Chivas)

· Johan Vásquez (Genoa)

· Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

· Jesús Gallardo (Toluca)

· Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

· Erik Lira (Cruz Azul)

· Luis Romo (Chivas)

· Erick Sánchez (América)

· Obed Vargas (Atlético de Madrid)

· Álvaro Fidalgo (Real Betis)

· Gilberto Mora (Tijuana)

· Andrés Montaño (Cruz Azul)

· Santiago Sandoval (Chivas)

Delanteros

· Isaías Violante (América)

· Roberto Alvarado (Chivas)

· Jesús Corona (Monterrey)

· Alexis Vega (Toluca)

· Armando León (NK Osijek)

· Julián Quiñones (Al Qadsiah)

· Santiago Giménez (FC Porto)

· Armando González (Olympiakos)

Se confirma la ausencia de Henry Martin en la convocatoria de Rafa Márquez para la #NationsLeague ante Jamaica. ??



?? También el llamado de Armando León, quien milita en Croacia, y el regreso de Julián Quiñones. https://t.co/Ne91dKJH4y — FOX (@somos_FOX) November 6, 2026

Con cuatro jugadores de su disciplina, Chivas sigue siendo la base de la Selección Mexicana, que para esta segunda convocatoria de Rafael Márquez contempla a 10 ‘europeos’, incluso a algunos que parecen borrados de sus equipos como Álvaro Fidalgo, Obed Vargas o Alex Padilla.

¿Alcanzará con este grupo para vencer a Jamaica y dejar como nuevo el proyecto de Rafael Márquez? Es lo mínimo que se espera de la mejor selección de CONCACAF enfrentando al equipo número 69 del Ranking FIFA.