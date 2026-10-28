Armando León, la novedad 'europea' de la Selección Mexicana

Redacción FOX Deportes

Si hay un jugador que está haciendo goles en Europa, la Selección Mexicana no está para ignorarlo, por más de que tenga 26 años y siempre haya estado lejos de los procesos formativos del Tri.

Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia, sería la novedad en la lista de Rafael Márquez, quien busca su primera victoria al frente del Tri después de sus primeros cuatro partidos como técnico.

El canterano del Pachuca nunca ha estado en la Selección y apenas llegó a acumular ocho partidos en la Liga MX con el León (la mayoría en 2020). En 2024 emigró a la liga e Moldavia y a partir de este verano juega en la liga croata, donde ha sorprendido con cinco goles y dos asistencias.

SORPRESA EN SELECCION

Armando León delantero mexicano que juega en Croacia fue reservado por la dirección de Selecciones y seria la gran sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica. pic.twitter.com/HYXvQyEP3k — david medrano felix (@medranoazteca) November 4, 2026

León sería la alternativa del Tri ante el bajo rendimiento de sus delanteros en Europa, toda vez que Raúl Jiménez se encuentra lesionado y fuera de circulación por el resto del año, mientras que Santiago Giménez y Armando González no son titulares con el Porto y el Olympiacos respectivamente.

En los próximos días, la Selección Mexicana emitirá su convocatoria para los partidos por los cuartos de final de la Liga de Naciones (ida y vuelta) el 14 y 17 de noviembre ante Jamaica y se espera ver a dos ‘Armandos’ en la lista, ambos delanteros en el futbol europeo.

El jugador nacido en Baja California es el mexicano con más goles en esta temporada en el ‘viejo continente’ y claro que el Tri no lo va a dejar pasar.