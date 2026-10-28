¡Uno más al Tri! Juan Brunetta, cerca de la Selección Mexicana

Enrique Gómez

Si piensan que México llevó demasiados naturalizados al Mundial, prepárense para lo que sigue.

Juan Brunetta está en la mira de Rafael Márquez para el 2027.

En la lista para la Copa del Mundo 2026, México incluyó a cinco jugadores que nacieron fuera de su territorio, tres de ellos sin ascendencia alguna. Claramente, es algo que nunca había sucedido, pero quizá pronto veamos más en la lista de Rafael Márquez, pues el jugador estrella de Tigres parece encaminado a cambiar a renunciar a Argentina para entregársele al Tri.

Ahora que el mediocampista ofensivo firmó su renovación con Tigres hasta 2030, parece un hecho que en 2027 seguirá en la Liga MX y cumplirá los cinco años de residencia en el país que se necesitan para efectuar la naturalización y posteriormente, hacer el one time switch con la FIFA.

⚽️ Octavo del torneo y gol 45 con la camiseta de Tigres en Liga para Juan Brunetta. pic.twitter.com/2bai9CZBBd — Club Tigres ? (@TigresOficial) October 25, 2026

Brunetta, quien llegó a Santos Laguna en 2022, es uno de los mejores mediocampistas en la Liga MX, sin embargo, solo registra tres partidos con Argentina: dos preolímpicos y un amistoso, disputado con jugadores alternos en 2021 y contra un equipo sub-23 de Japón. Es decir, no tiene partidos oficiales con la selección mayor, lo que hará más sencillo su cambio de afiliación.

De momento, el jugador no se ha pronunciado acerca de esta posibilidad y el reporte de que Rafael Márquez lo reclutaría ha sido retomado por diversos medios de la prensa mexicana, como el diario Récord.

Brunetta, jugador de 29 años, tiene ocho goles y cuatro asistencias solamente en este Apertura 2026, pero suma un total de 69 anotaciones y 53 pases glorificados en el futbol mexicano.

El Tri llevó a Julián Quiñones (nominado al Balón de Oro), Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Brian Gutiérrez a la Copa del Mundo, pese a que ninguno nació en México. Pero se espera que para esta Fecha FIFA, el equipo ‘azteca’ llame a Germán Berterame y próximamente, a Brunetta.