Enrique Gómez
Por lo menos Tigres retendrá a Juan Brunetta y Nahuel Guzmán
En una época de despedidas y malos ratos, el equipo universitario quiere calmar a los fans
En una época de lamentos, melancolía y malos resultados, no es poca cosa que Tigres haya podido renovar a su mejor futbolista y que esté cerca de hacer lo mismo con su legendario portero.
Juan Brunetta se queda en la U de Nuevo León. El argentino renovó hasta 2029, con opción para un año más. Eso quiere decir que, en plena crisis de figuras perdidas, el equipo ‘felino’ retendrá a su mejor futbolista, por lo que será más fácil reconstruir la plantilla en el corto o mediano plazo.
A través de una transmisión en vivo, Tigres dio a conocer que el mediocampista ofensivo renovó su contrato. La cláusula de rescisión es de 25 millones de dólares, o sea, está “blindado”.
El jugador que se unió al equipo en 2024 tiene ocho goles en este Apertura 2026, el último de ellos en la jornada pasa ante Pumas.
Se espera que la siguiente renovación sea la de Nahuel Guzmán y que el anuncio se dé antes de que acabe la fase regular del Apertura 2026, quizá como una estrategia para calmar a la afición, muy contrariada en este semestre por el momento tan adverso que vive el equipo.
El retiro (no formal) de Andre-Pierre Gignac, la salida de Ángel Correa, la renuncia de Guido Pizarro como entrenador desfiguraron a quien fuera el mejor equipo de la década pasada, el cual ahora está bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, entrenador y director deportivo de la institución y uno de los principales responsables en la renovación de Brunetta y la promesa a Nahuel Guzmán.
Y hablando del arquero argentino, solo él queda de la era dorada del club universitario.
Tigres es el cuarto peor equipo del Apertura 2026 y necesita un milagro para meterse a la Liguilla, por lo que las renovaciones de las figuras podrían ser las única buenas noticias de este torneo.
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