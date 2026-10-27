Por lo menos Tigres retendrá a Juan Brunetta y Nahuel Guzmán

Enrique Gómez

En una época de lamentos, melancolía y malos resultados, no es poca cosa que Tigres haya podido renovar a su mejor futbolista y que esté cerca de hacer lo mismo con su legendario portero.

Juan Brunetta se queda en la U de Nuevo León. El argentino renovó hasta 2029, con opción para un año más. Eso quiere decir que, en plena crisis de figuras perdidas, el equipo ‘felino’ retendrá a su mejor futbolista, por lo que será más fácil reconstruir la plantilla en el corto o mediano plazo.

A través de una transmisión en vivo, Tigres dio a conocer que el mediocampista ofensivo renovó su contrato. La cláusula de rescisión es de 25 millones de dólares, o sea, está “blindado”.

El jugador que se unió al equipo en 2024 tiene ocho goles en este Apertura 2026, el último de ellos en la jornada pasa ante Pumas.

⚽️ Octavo del torneo y gol 45 con la camiseta de Tigres en Liga para Juan Brunetta. pic.twitter.com/2bai9CZBBd — Club Tigres ? (@TigresOficial) October 25, 2026

Se espera que la siguiente renovación sea la de Nahuel Guzmán y que el anuncio se dé antes de que acabe la fase regular del Apertura 2026, quizá como una estrategia para calmar a la afición, muy contrariada en este semestre por el momento tan adverso que vive el equipo.

El retiro (no formal) de Andre-Pierre Gignac, la salida de Ángel Correa, la renuncia de Guido Pizarro como entrenador desfiguraron a quien fuera el mejor equipo de la década pasada, el cual ahora está bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, entrenador y director deportivo de la institución y uno de los principales responsables en la renovación de Brunetta y la promesa a Nahuel Guzmán.

Y hablando del arquero argentino, solo él queda de la era dorada del club universitario.

Tigres es el cuarto peor equipo del Apertura 2026 y necesita un milagro para meterse a la Liguilla, por lo que las renovaciones de las figuras podrían ser las única buenas noticias de este torneo.