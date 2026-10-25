Pumas y Tigres empezaron a despedirse de la Liguilla

Enrique Gómez

Empatar siempre será mejor que perder, pero este punto es casi inútil para Pumas y Tigres.

Ambos terminarán la Jornada 14 del Apertura 2026 lejos de zona de Liguilla, cuando solo quedan tres encuentros para que termine la ronda regular y los ocho mejores avancen a la fase final.

Normal si consideramos el pobre torneo que han dado estos equipos históricos de la Liga MX.

Marcador 1-1 entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León, un duelo que sobre el final se vio más cerca de ganar el club del norte del país, pero que nuevamente contó con las intervenciones salvadores del portero tico Keylor Navas.

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Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario:

· 1-0 (56’): Robert Morales cerró una larguísima diagonal de Bennevendo a segundo poste

· 1-1 (76’): Juan Brunetta aprovechó un balón retrasado que tomó a todos a contrapié

El equipo universitario perdió dos puntos que lo hubieran revivido en la lucha por clasificar a la Liguilla y aunque todavía no está eliminado, sí sufrió un duro revés, pues estaba ganando en casa contra una de las peores versiones que se recuerden de Tigres en los últimos años.

Los de Esteban Solari llegaron a 17 puntos (dos más que el equipo regiomontano) y se ponen a tres puntos del octavo lugar Querétaro, que solo tiene 12 partidos jugados, es decir, dos menos.

Pumas y Tigres han pasado prácticamente todo el torneo fuera de zona de Liguilla y de cara a las últimas tres jornadas del torneo seguirán por debajo de la media tabla. El empate de esta noche fue inútil en la cosecha, pero revelador para ambos: ninguno tiene el nivel para avanzar.