Le quitaron la suspensión a Nathan Silva, pero a Pumas lo fastidiaron

Enrique Gómez

Le quitaron la suspensión a Nathan Silva, pero a Pumas le fastidiaron el partido desde el primer minuto por una jugada que desde el inicio fue polémica y hasta mal calificada por el árbitro.

Obviamente, Universidad perdió el partido de media semana contra Santos Laguna. Al primer minuto de juego le pitaron un penal en contra y sancionaron con tarjeta roja al ‘agresor’, pese a la cláusula que exime de recibir un ‘doble castigo’ cuando ya se sanciona la pena máxima, siempre y cuando no exista una entrada grave que ponga en riesgo la integridad del rival.

El problema es que la 'falta' ni siquiera fue para cortar una opción manifiesta de gol y así mismo lo reconoció el departamento encargado de la Liga MX.

??? SIN SUSPENSIÓN PARA NATHAN



La Comisión de Apelaciones de la FMF respondió a la protesta de #Pumas de forma favorable. Aceptaron que, al no ser jugada manifiesta de gol, fue mal sacada la tarjeta roja a Nathan Silva.



El central estará disponible vs Tigres.@somos_FOX pic.twitter.com/kXYurfDo9Y — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) October 23, 2026

Al momento de partido, el VAR no llamó al árbitro para revisar el contacto y tampoco para invitarlo a retirar la tarjeta roja. El castigo fue total y excesivo para el equipo de Esteban Solari, que terminó perdiendo 2-0 por otro penal sancionado al 80’.

¿El consuelo? No hay, pero al menos la Comisión de Apelaciones aceptó el recurso del club y le retiró la tarjeta roja a Nathan Silva (o sea, exhibieron un error claro del árbitro Guillermo Pacheco y de todo el equipo VAR), por lo que el defensa brasileño podrá jugar la Jornada 14 frente a Tigres.

Universidad marcha en 11er lugar con 16 puntos y a falta de cuatro jornadas se encuentra a cuatro puntos del octavo lugar, o sea, de zona de clasificación.