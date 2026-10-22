Le quedan 4 jornadas al Apertura 2026 y Santos es la nueva amenaza

Enrique Gómez

A partir de ahora, solo faltan cuatro jornadas para que termine la fase regular de la Liga MX.

Con 12 puntos en disputa y solo cuatro de distancia entre el segundo y el noveno lugar, es claro que cualquier cosa podría pasar en el Apertura 2026, más si consideramos que el primer equipo que se encuentra debajo de la zona de clasificación (Santos Laguna) llega a esta fecha con seis victorias seguidas.

Los que sí parecen encaminados al desastre son Pumas y Tigres, que curiosamente se enfrentan esta semana en el Estadio Olímpico Universitario.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 14 del futbol mexicano: