La crisis de Tigres ya es innegable tras perder contra León

Enrique Gómez

Con todo lo mal que iba Tigres, al menos se mantenía invicto como local… hasta ahora.

El equipo ‘felino’ ya terminó de sellar el acta de crisis al encajar su primera derrota en casa.

Victoria 2-0 del Club León, que con este triunfo se eleva a los cinco primeros lugares de la tabla. En el lado opuesto se encuentra el equipo de Víctor Manuel Vucetich, que se afianza como uno de los cinco últimos lugares de la tabla de posiciones con 14 puntos, siete menos que ‘La Fiera’.

¡Error de Tigres!❌



¡Goooool de la “Fiera”, León se adelanta en el Volcán con tanto de Ismael Díaz de León! pic.twitter.com/5VQZPe9ibY — FOX (@somos_FOX) October 21, 2026

Así fueron los goles de este partido válido por la Jornada 13 del Apertura 2026:

· 0-1 (19’): Golazo de Ismael Díaz, quien bombeó al arquero y definió frente a la red

· 0-2 (89’): Error en la salida y magistral definición de Diber Cambindo frente al arquero

A falta de media Jornada 13 por jugarse, Tigres está a cuatro puntos del octavo lugar, que no es nada menos que su archirrival Monterrey, el cual, de hecho, tiene un partido extra pendiente.

Matemáticamente, el equipo universitario aún tiene buenas posibilidades, pero su problema no son las cuentas sino el futbol, pues parece que también se fue con el retiro de Andre-Pierre Gignac, el abandono de Ángel Correa y en resumen, el fin de una época dorada cuyo único vestigio es Nahuel Guzmán.