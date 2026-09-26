Un mes después, Tigres volvió a ganar en la Liga MX

Redacción FOX Deportes

Puede que esté pasando por su peor momento en más de 10 años, pero fallar en casa contra el Puebla era un desastre que Tigres simplemente no podía permitirse.

Victoria 1-0 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la primera en poco más de un mes.

El equipo de Víctor Manuel Vucetich logró su segunda victoria en el Apertura 2026 y aunque de momento no saldrá de los últimos cinco lugares del torneo, al menos dio señales de vida de cara al último tercio del torneo, donde se definen los ocho equipos que clasifican a la Liguilla.

¡PENAL PARA TIGRES! ? Hubo mano dentro del área, ratificado por el VAR, y Juan Brunetta abrió el marcador contra Puebla. #LigaMXenFOX #TigresPuebla #FOXDeportes pic.twitter.com/en35NxxU3S — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 27, 2026

Claramente, se espera más de Tigres que una victoria por la mínima y por la vía del penal (Juan Brunetta, 54’) ante el segundo equipo peor valuado del futbol mexicano de acuerdo con Transfermarkt, pero hubiera sido mucho peor hilar su quinto partido sin victoria y llegar al parón de la Fecha FIFA con esa racha. Ahora, el equipo podrá entrenar más tranquilo y con mejor humor.

Con esta victoria, el equipo universitario llegó a 10 puntos, cuatro menos que ‘La Franja’.

La última victoria de Tigres había sido el 21 de agosto contra el Atlante. Ahora, todos esperan que el siguiente triunfo no tarde otro mes en llegar.