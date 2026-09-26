Atlante impone su ritmo y firma una noche casi perfecta

Hiram Marín

La idea futbolística de Miguel Herrera está cada vez más asimilada en el Atlante y quedó demostrado este viernes con la contundente victoria 4-2 de los Potros de Hierro sobre Monterrey, que a pesar de que luchó sobre todo en los minutos, no le alcanzó para por lo menos empatar.

El conjunto azulgrana abrió rápido el marcador. Al minuto 10 llego la primera anotación por parte de Luis Puente, en ese momento el conjunto capitalino tomó la manija del encuentro, pero casi de inmediato, al 17’, llegó el belga Hugo Cuypers con un golazo impresionante que ponía el 1-1 temporal.

LES GUSTE O NO LES GUSTE, LES CUADRE O NO LES CUADRE, ESTO ES EL ATLANTE ??



¡GANARON LOS POTROS DE HIERRO! ? pic.twitter.com/RBOGjjnbYz — Atlante FC ?⚽️ (@Atlante) September 26, 2026

La primera mitad terminaba de esa forma, con unos Potros dominantes y unos Rayados que poco a poco entraban al partido, por lo que el gol al 52 de Luis Ángel Calzadilla les caía como balde de agua fría, pues seguramente el plan de juego no presentaba otra anotación tan rápida.

Atlante comenzaba a mostrar músculo y ahora era Eduardo Tercero quien al 63’ incrementaba la ventaja 3-1 y ademas se mostraba en el plano defensivo para detener todos y cada uno de los embate que los norteños intentaban por su lado.

Roberto De la Rosa aprovechaba un error de la defensa atlantista y ponía el 3-2 al 81´, parecía que Monterrey regresaba al partido, sin embargo, tras una jugada en la que todos los Rayados fueron a rematar, Jhojan Julio aprovechaba la ausencia del portero, daba un pique impresionante y ponía el 4-2 definitivo.

El estadio Azteca/Banorte, que se pintó de Azulgrana, gritaba con todo la victoria y no era para menos, pues el Atlante lograba una importante victoria.