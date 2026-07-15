¿Qué será de Tigres sin Andre-Pierre Gignac y Ángel Correa?

Redacción FOX Deportes

Con el retiro (no confirmado, pero efectivo) de Andre-Pierre Gignac, la salida (al parecer inminente) de Ángel Correa y las lesiones para este arranque de torneo, el panorama no es el mejor para Tigres…

Pero el capitán Fernando Gorriarán confía en que el equipo tiene la suficiente materia para soportar el fin de una época ya sin el francés en la cancha después de más de 10 años siendo el símbolo del equipo y la salida de Correa, por mucho su mejor jugador de la temporada pasada con 18 goles y 14 asistencias.

“Son bajas duras; en lo anímico y lo emocional choca porque más allá de la calidad son grandes personas, pero nos toca seguir hacia adelante y dar lo mejor. El equipo está muy bien, con la ilusión renovada de buscar instancias finales”, dijo el uruguayo de cara al debut del club ‘felino’ en la Liga MX.

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Además de la pérdida de su leyenda en la cancha, Tigres no podrá contar con el mediocampista Marcelo Flores y el defensa Jesús Angulo, ambos lesionados. Además, el equipo parece resignado a la venta de Ángel Correa, quien se iría a River Plate a cambio de 15 millones de dólares.

“Todos sabemos de la calidad de Ángel, un clase A. Somos compañeros de habitación, hemos hablado mucho en la pretemporada; esperamos no notar su ausencia”, agregó Gorriarán, quien también recordó la calidad de jugadores que sí están en el plantel como su compatriota Rodrigo Aguirre, el argentino Juan Brunetta y los mexicanos Diego Lainez y Ozziel Herrera, quienes tuvieron una gran temporada.

Tigres perdió la final de la Copa de Campeones de CONCACAF en mayo y la de Liga MX en diciembre, por lo que, más allá de esas amarguras, sabe que tiene la capacidad y el talento para pelear por lo más alto.