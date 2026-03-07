Lo mejor del Clásico Regio, la celebración de locura con Andre-Pierre Gignac

Enrique Gómez

Lo mejor del clásico regio claramente no fue el partido, sino la celebración a la vida y obra de Andre-Pierre Gignac, quien a los 40 años le dio la victoria a su equipo en tiempo de compensación el clásico regiomontano.

El gol del francés en tiempo de compensación y la manera en la que sus compañeros, su entrenador (y hasta algún excompañero) lo abrazaron y lo lanzaron por los aires como el héroe de mil batallas, es algo que el atacante atesorará a pesar de todo lo que ha ganado en su carrera.

Incluso Guido Pizarro, quien como entrenador es ecuánime y de pocas palabras se vio emocionado por el jugador y hasta se le salió un “lo queremos mucho” en la conferencia de prensa al final del encuentro.

“De principio a fin fuimos protagonistas, mejores que el rival y tuvimos una justicia. Demás está decir lo que significa Andre para nosotros para la gente. Estoy contento por él, por el equipo. Sabemos la importancia que tiene este partido”, comentó el estratega de los ‘felinos’ tras la victoria 1-0.

“¿El festejo? Lo queremos mucho, por eso nos pusimos muy contentos. Es el máximo anotador de los clásicos… de película todo. Al final cuando van todos a abrazarlo, a levantarlo es una imagen muy buena y ojalá podamos seguir construyendo todos con nuestra gente”, comentó tras el triunfo en esta Jornada 10 del Clausura 2026, donde el equipo universitario llegó a 16 puntos y se asentó en zona de Liguilla.

Gignac alcanzó los 222 goles con la camiseta de Tigres, 15 de ellos contra Monterrey y el último esta noche; desde ya, uno de los más memorables de su carrera, pues significó una victoria al minuto 90’+1.