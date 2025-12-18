¿Retirarse? Gignac sigue siendo uno de los mejores delanteros de la Liga MX

Enrique Gómez

Que ye no corra como antes, que ya no haga tantos goles como antes y que ya no sea el mejor jugador de Tigres no quiere decir que Andre-Pierre Gignac haya dejado de ser un delantero importante.

Así que basta de invitarlo al retiro. Y es que, si no fuera porque hace unas semanas cumplió 40 años, nadie cuestionaría si el francés debe seguir jugando al futbol profesional.

Pero además de las sensaciones que da en el campo, su liderazgo y esa confianza que provoca entre sus compañeros, la fría Inteligencia Artificial considera al europeo como un delantero rentable en el futbol mexicano, de hecho, lo ubica entre los 15 mejores futbolistas en su posición dentro de la Liga MX.

De acuerdo con la I.A. de Comparisonator:

· Gignac tiene 147 de índex por su desempeño en la cancha

· Fue el 12° mejor centro delantero del Apertura 2025

· Top-10 en cuanto a pases clave y pases largos exitosos

· Fue el 3° delantero con menos balones perdidos

A los 40 años, Gignac puso una asistencia legendaria y Tigres se acerca a la final El francés demostró todo su valor en la vuelta de la semifinal ante Cruz Azul

Ya en cuanto a goles, Gignac solo pudo hacer dos en el Apertura 2025, sin embargo, puso dos asistencias en la Liguilla (una de ellas con un taconazo sublime) y la otra con un tiro libre que encontró el pie de Fernando Gorriarán en la barrera para que el equipo ‘felino’ se adelantara en la gran final de vuelta.

El veterano fue titular en cuatro de los seis partidos de la Liguilla, por lo que fue participante activo con Tigres, que si no es campeón es porque perdió en la tanda de penales por 11 a 9. El francés no pudo contribuir en los disparos desde el manchón, pues salió el campo a los 57 minutos del encuentro.

Un jugador que compite y contribuye de tal manera no tendría por qué pensar en el retiro si aún tiene el espíritu de competencia y al menos a unos días de que acabe el 2025, Gignac aún lo tiene.