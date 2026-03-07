Otro clásico inolvidable para Tigres y para Andre-Pierre Gignac

Enrique Gómez

Tan pero tan parejo llegaban los dos equipos al clásico regio que el ganador no pudo decidirse sino hasta tiempo de compensación.

Por eso, la victoria de Tigres fue la locura en el ‘Volcán’ y el héroe, nada menos que Andre-Pierre Gignac.

Victoria 1-0 de la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre Rayados, que volverá a su depresión después de lo que fue el debut ilusionante de Nicolás Sánchez como relevo de Domenec Torrent.

Después de los dos goles anulados para el equipo ‘felino’ en el primer tiempo, el punto más emocionante del encuentro fue cuando el francés entró a la cancha. Y es que, por más que el atacante ya no marque la diferencia como antes (o esa era lo que se pensaba) es una leyenda viviente del club; además, este bien podría ser su último clásico regio, toda vez que en diciembre cumplió 40 años.

Así fue el gol que definió el clásico regio en esta Jornada 10 del Clausura 2026:

Al 90’+1, Joaquim avanzó con el balón más allá de media cancha y leyó las intenciones de Gignac, quien en cuento vio salir el balón de los pies de su compañero, cargó sobre el defensa, ganó la posición dentro del área y aunque se abrió hacia su derecha, definió con un potente tiro cruzado.

El coro de Gignac, con la tonada de Hey Jude fue el soundtrack perfecto de esta película.

Y así fueron los no-goles de este partido celebrado

· 48’: Ángel Correa tuvo una terrible falla frente a la línea de gol, pero como estaba en fuera de lugar, el frentazo de Rodrigo Aguirre (derivado de esa primera acción) fue anulado

· 55’: El ‘Búfalo’ Aguirre se encontraba claramente adelantado cuando recibió el pase filtrado en el área, por lo que el balón que llegó a las redes ya había recibido el silbatazo anulador

Con este marcador, Tigres llegó a 16 puntos en el Clausura 2026, tres más que su archirrival, que después de este encuentro se refleja debajo de los ocho primeros lugares, o sea, en zona de eliminación.

El clásico regio con mayor paridad de los últimos tiempos se terminó inclinando para Tigres y de esta manera, el subcampeón de la Liga MX acaba de pegar un tremendo impulso para lo que viene.