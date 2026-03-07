'Búfalo' Aguirre gritó dos goles ante Rayados... ninguno valió

Enrique Gómez

A Ángel Correa no le quedó más que festejar, pero él sabía que se marcaría fuera de lugar cuando Rodrigo Aguirre mandó el balón a las redes e hizo estallar al ‘Volcán’ al inicio del primer tiempo.

El delantero argentino falló una ocasión increíble frente a la portería, pero para su ‘buena suerte’ estaba en un claro fuera de lugar. La acción siguió por unos segundos y el balón flotado llegó de regreso al área chica, donde el ‘Búfalo’ aprovechó para pegar un frentazo, pero la anotación no subió al marcador.

Doble gol anulado para el equipo ‘local' y en detrimento del exjugador de Monterrey, el primero a los 49 minutos y el otro siete minutos después. Ambos correctamente echados para atrás, pero al menos la afición pudo emocionarse e ilusionarse con un mejor complemento, después de lo que fue una primera parte de pocas emociones.

Y es que 55’, nuevamente el público celebró, pero la posición antirreglamentaria era más clara que la anterior, esta vez del mismo Aguirre. Dos avisos claros por parte del equipo local, que ya empezaba a arrinconar a Rayados en su cancha.