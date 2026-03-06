Paridad casi perfecta entre Tigres y Rayados para el clásico regio

Enrique Gómez

Más parejo, imposible. Para el clásico regio de este Clausura 2026, Tigres y Rayados están al mismo nivel.

Por desgracia para ambos equipos, no es que estén peleando el liderato. De hecho, el que pierda este partido podría salir de los ocho primeros lugares; o sea, de puestos de clasificación a la Liguilla.

La paridad entre ambos equipos de Nuevo León previo a su partido por la Jornada 10 es casi perfecta. Tienen los mismos puntos, la misma racha y hasta el mismo número de victorias contando los últimos enfrentamientos directos. Ahora más que nunca, cualquiera podría ganar. Se espera un encuentro muy disputado en la cancha del Estadio Universitario, que espera dar una ventaja final para sus Tigres.

La increíble paridad de ‘felinos’ y Rayados de cara al clásico regio número 142:

Puntos y posición en el Clausura 2026:

· T: 13 (+4 goles), 8° lugar

· M: 13 (+ 5 goles), 7° lugar

Racha:

· T: 2 victorias y 3 derrotas en 5 partidos

· M: 2 victorias y 3 derrotas en 5 partidos

Valor de plantilla:

· T: 68 millones de euros

· M: 60 millones de euros

Victorias en clásico regio (últimos 10 partidos)

· T: 3

· M: 3

· El último resultado, empate 1-1 (noviembre)

El verdadero XI ideal del clásico regio para este Clausura 2026

El equipo local para este duelo fue sorprendido (3-1) por el Puebla a media semana, mientras que ‘La Pandilla’ goleó al Querétaro, luego de las dos derrotas consecutivas que cortaron a Domenec Torrent.

Quizá la mayor diferencia entre ambos equipos esté en el valor de plantilla (aunque esto es más una apreciación de Transfermarkt) y en el tema de los entrenadores, pues, aunque Guido Pizarro y Nicolás Sánchez son jóvenes y tienen un fuerte arraigo con la institución a la que defendieron como jugadores, el estratega ‘felino’ está cumpliendo su tercer torneo, mientras el de Monterrey vivirá su segundo juego.

¿Quién se impondrá en el clásico? Por alguna extrañísima razón, el resultado al que más se le apuesta es al empate.