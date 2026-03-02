Domenec Torrent, otro fracaso de Monterrey en el banquillo

Héctor Cantú

Continúa la lista de técnicos cesados en el torneo Clausura 2026, y ahora el turno ha sido para Rayados de Monterrey.

La directiva del equipo regio tomó la determinación de dar por terminada su relación con el estratega español Domenec Torrent luego de la estrepitosa derrota del sábado pasado ante la Máquina de la Cruz Azul.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/Tlx8o8byI1 — Rayados (@Rayados) March 2, 2026

Torrent, quien llegó con las credenciales de experiencia y condiciones tácticas para hacerse cargo de uno de los equipos más populares y poderosos del futbol mexicano, terminó por promediar 1.6 puntos por encuentro dirigido.

Las 13 derrotas alcanzadas en los 37 encuentros dirigidos terminaron por dictarle sentencia, sobre todo, cuando esos tropiezos fueron ante equipos denominados referentes en el futbol mexicano.

Monterrey solo logró dos victorias en sus últimos cinco compromisos: ante Xelajú en la Concacaf Champions Cup y ante León en el marco del torneo doméstico. El resto fueron derrotas ante América, Pumas y Cruz Azul.

Se espera que en las próximas horas se determine y revele la identidad del técnico que asumirá ahora el control del equipo blanquiazul.