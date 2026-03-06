Tigres y Rayados, lamentablemente similares para este clásico

Enrique Gómez

El clásico más parejo que hay en el futbol mexicano, justamente llega con sus dos protagonistas en un momento de dudas. Tigres y Rayados se presentan con tres derrotas en sus últimos cinco partidos y perfectamente empatados con 13 puntos, pero ¿quién se llevará la victoria en esta Jornada 10?

Por si fuera poco, el último enfrentamiento directo, en la Jornada 16 del torneo pasado, quedó empatado 1-1, cuando el técnico ‘rayado’ era Domenec Torrent, despedido hace menos de una semana.

Eso sí, el Monterrey parece llegar ligeramente mejor animado, pues ganó su último partido en el debut de Nicolás Sánchez, mientras que el equipo fue derrotado inesperadamente por el Puebla.

Así llegan ambos equipos a este clásico regio en plena la Jornada 10: