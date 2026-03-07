Rodrigo Aguirre y Carlos Salcedo rompieron la 'discriminación regia'

Enrique Gómez

Por mucho tiempo, Tigres se prohibió la contratación de exjugadores de Rayados y aunque nunca fue un acuerdo escrito, el Monterrey evitó por muchos años traer a cualquier jugador con pasado ‘felino’.

Pero las cosas cambiaron en los últimos torneos. Puede ser que ambos equipos hayan ‘madurado’, que por ahora hayan parado con la ‘discriminación’ o bien, que los fichajes de Carlos Salcedo y Rodrigo Aguirre solo sean parte de una excepción, que, casualmente, se decidió aplicar al mismo tiempo.

Y es que, mientras que en la década antepasada no era tan extraño ver que un jugador militara en Tigres y después en Rayados (o viceversa), en nombre de la identidad y de la tradición, los dos equipos de Nuevo León cerraron esta práctica. Por eso, llama mucho la atención que para este clásico regio edición Clausura 2026, ambos clubes tengan en sus filas a un exjugador de su archirrival.

Carlos Salcedo, defensa mexicano de 32 años

· Jugó con Tigres entre 2019 y 2022

· Llegó a Rayados para el Clausura 2025

· 187 minutos (3 partidos) en el Clausura 2026

Rodrigo Aguirre, delantero uruguayo de 31 años

· Jugó con Rayados entre 2022 y 2024

· Llegó a Tigres para este Clausura 2026

· 415 minutos (5 partidos) en el torneo

El verdadero XI ideal del clásico regio para este Clausura 2026

¿Jugarán ambos? Bueno, seguramente el ‘Búfalo’ Aguirre lo hará, pues ha sido titular en cada partido desde que llegó procedente del América de cara a la Jornada 6 del 15 de mayo, sin embargo, no se sabe que esperar sobre Salcedo, pues en el primer partido como entrenador de Nicolás Sánchez no vio minutos y el equipo se impuso por un categórico 4-0 contra el Querétaro.

¿Se reabrirán las puertas de Tigres para exjugador de Rayados y viceversa? Ambos son clubes ‘compradores’ que gustan de contratar grandes figuras; es decir, tienen un perfil mercantil similar, así que, a menos que haya una restricción, no sería raro volver a ver algo así.