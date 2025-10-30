¿Qué hace especial al clásico regio? El experto Carlos Salcedo responde

Redacción FOX Deportes

Después de haber jugado el clásico nacional, el tapatío, el joven y hasta el regio con el otro equipo, Carlos Salcedo aseguró la rivalidad entre Rayados y Tigres es una de las más especiales por ser tan íntima en Nuevo León y esperará poder brindar toda su experiencia en favor del Monterrey.

“Me ha tocado jugar el clásico regio, clásico tapatío, clásico nacional y clásico joven y cada uno tiene su sabor”, dijo sonriente el defensa de 32 años al recordar lo que ha sido su carrera en la Liga MX. “Me tocó estar en el equipo de enfrente y por lo que te dice la gente vas agarrando esa motivación, ese instinto de semana de clásico. Y porque es o Rayados o Tigres aquí en Nuevo León, lo hace muy pasional”.

Y es que, además del orgullo que siempre está en juego en el derbi de la ciudad de Monterrey, este duelo tiene implicaciones deportivas de alta trascendencia, pues se trata de una disputa directa por el liderato en la tabla de posiciones, además, la oportunidad de calibrar a dos grandes favoritos al título.

Respecto a las palabras del futbolista de Tigres, Juan Brunetta, quien aseguró que nunca jugaría en Rayados, como sí lo hicieron jugadores como Carlos Salcedo (“No, yo jugar no… pero cada uno toma su decisión, yo no soy nadie para decirle a alguien que no puede jugar en otro lado. Pero a mí, en lo personal, no se me pasa por la cabeza”), el defensa prefirió hacer muestra de su madurez y no opinar.

“Yo he sido preso de mis palabras, hoy prefiero mantenerme al margen. Estoy tranquilo con lo que hago día a día… la verdad, no me interesa lo que digan”, aseguró el defensa, quien espera poder jugar junto a Sergio Ramos en este partido de alta trascendencia para los dos equipos del estado de Nuevo León.