Sergio Ramos se quiere quedar más tiempo en la Liga MX

Héctor Cantú

Sergio Ramos está disfrutando al máximo de su aventura en la Liga MX, tanto que ha hecho público su deseo de continuar jugando con Rayados de Monterrey.

Así lo ha externado en entrevista para El Chiringuito, que se transmite en Fox Deportes, donde ha asegurado que una vez que termine la presente campaña, buscará negociar la renovación de su contrato.

🇲🇽 "OJALÁ SIGAMOS en MÉXICO".



🥰 "Es un país que me trata de maravilla".



🚨 @SergioRamos, con @JuanfeSanzPerez en EXCLUSIVA, sobre su renovación. pic.twitter.com/AMa73g0jFb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2025

“No me puedo quejar. Estoy muy feliz aquí (en Monterrey), el país me trata de maravilla y el club tiene un proyecto muy interesante. Acabo contrato en diciembre, pero ojalá y sigamos aquí en México porque estamos muy a gusto y muy contentos”, detalló para el programa español de tertulia deportiva.

Sergio Ramos llegó como agente libre a Rayados de Monterrey para este verano y aunque el contrato solo era por 6 meses, Ramos quiere quedarse en la Liga MX al menos por un semestre más.

Desde su llegada al club de la Sultana del Norte, Sergio Ramos ha visto actividad en 26 partidos y en los que ha anotado 7 goles, superando los números goleadores conseguidos con el PSG en 58 partidos.

Rayados de Monterrey, que marcha en la cuarta posición, tiene un compromiso a media semana ante Juárez, partido en el que intentará obtener tres puntos que le aseguren un lugar en la Liguilla.