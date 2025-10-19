Le hicieron túnel a Sergio Ramos y la jugada terminó en golazo

Héctor Cantú

Los Pumas dieron una de las mayores sorpresas de la jornada 13 del torneo Apertura 2025 luego de empatar a un tanto ante Rayados de Monterrey, una de las plantillas con mayor valor del futbol mexicano.

Sergio Ramos tuvo, al igual que el resto de Rayados, un partido de altos contrastes. Aunque fue el encargado de empatar el partido desde el manchón penal, también tuvo incidencia en el gol de Pumas que abrió el tanteador.

🎯¡GOLAZO DE ALAN MEDINA! 😱 Tremendo tiro al ángulo para abrir el marcador ante Monterrey ⚡⚽️ #SabadoFutbolero pic.twitter.com/5OugMd4TqS — TUDN USA (@TUDNUSA) October 19, 2025

La anotación fue cortesía de Alan Medina, quien antes de definir se mandó una jugada de faena ante el propio Sergio Ramos, a quien le metió un caño antes de quedar frente al arco.

Medina logró así su segundo gol en lo que va de la temporada luego de haber anotado ante Mazatlán FC en la octava jornada.

Rayados sumó su segundo empate consecutivo y el tercero en sus últimos cinco partidos, donde solo ha logrado sumar tres unidades en una sola ocasión.

A falta de cuatro jornadas por disputarse, Rayados ocupa la cuarta posición de la clasificación general a cuatro puntos del líder de la competencia, el Toluca que sigue mostando un músculo muy fuerte.

Para Pumas, el resultado le permitió mantenerse en la décima posición, sitio que otorga el último boleto al Play-In.