Monterrey, una semana más como superlíder de la Liga MX

Héctor Cantú

Rayados de Monterrey recuperó el liderato del futbol mexicano luego de vencer a domicilio por la mínima diferencia a los Gallos Blancos de Querétaro.

Aunque de botepronto parecía que Rayados podría llevarse una victoria mucho más holgada, Querétaro logró cerrar espacios y aunque intentó competir ante uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano, terminó por sucumbir ante las limitantes de su plantilla.

Un solitario gol de Germán Berterame a los 25 minutos de tiempo corrido fue suficiente para que Monterrey sumara tres unidades más y recuperara el sitio de líder que por algunas horas fue de Cruz Azul.

Incluso, el cuadro regiomontano tuvo dos opciones más para aumentar la distancia, pero la reacción del arquero Pepe Hernández impidió que la derrota fuera más dolorosa para el equipo queretarno que apenas logró 1 disparo a puerta rival.

Doménec Torrent logró así su séptima victoria del campeonato, mientras que Gallos Blancos se mantuvo en la penúltima posición solo por encima de Puebla.

El resultado dejó sumamente molesta a la afición de Gallos Blancos que ha pedido la salida, a gritos, de Benjamín Mora, el técnico actual del equipo negriazul.

Germán Berterame y todo México a las órdenes de Javier Aguirre

Monterrey ahora regresará a casa para enfrentarse a las Águilas del América que buscarán quien se las ‘pague’ después de haber caído ante Chivas.

Por su parte, Gallos Blancos intentará lograr su segunda victoria del campeonato cuando se enfrenten de visitante a Pachuca.