Pumas sí tenía un acuerdo con Anthony Martial y Monterrey se lo 'robó'

Redacción FOX Deportes

Pumas estuvo a punto de pegar su tercer fichaje 'bomba' del torneo, pero Monterrey se quitó.

Es cierto, Universidad ya tenía un acuerdo con Anthony Martial e incluso se encontraba gestionando su llegada a México, sin embargo, el entorno del francés dejó de contestar y al poco tiempo, vieron su cartel en las redes sociales del Monterrey y siendo anunciado como nuevo jugador del equipo del norte.

Eduardo Saracho, director de Estrategia Deportiva del Club Universidad Nacional, reveló que Rayados le ‘bajó’ el fichaje del delantero francés de 29 años. Seguramente el sueldo y la labor de convencimiento de Óliver Torres fueron fundamentales para que el exjugador del Manchester United prefiriera al club regio.

“Llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta formal, por escrito, estábamos preparando todo, visas, vuelos. Llegamos a este punto, vino este silencio y ‘pum', vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo”, dijo el directivo en palabras recogidas por el diario Récord.

Pumas estaba necesitado de un centro delantero y Martial era la opción ideal, aunque, curiosamente, semanas antes anunció las contrataciones de José Juan Macías y Alan Medina, quienes también son atacantes.

Para esta temporada, Universidad ya fichó a Aaron Ramsey y Keylor Navas y aunque ya se imaginaba con Martial, el francés se encuentra alistando su debut en el Apertura 2025, pero con el Monterrey.