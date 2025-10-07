Sergio Ramos le manda "beso" a Jordi Alba y un mensaje muy especial

EFE

Sergio Ramos, leyenda del futbol español y ahora jugador del Monterrey, reaccionó al anuncio de retirada del español Jordi Alba a final de la actual temporada, y le dedicó una publicación en redes sociales, donde dijo que el futbol le "echará de menos", pero que le recordará "siempre".

"Mi querido Jordi, cuántas aventuras, enfrentamientos y momentos hemos compartido. Cuántos éxitos y triunfos hemos disfrutado juntos de nuestra Selección. Te vas como un grande de la banda izquierda y un grande del fútbol español", comenzó.

"El fútbol te echará de menos, pero te recordará siempre. Fuerte abrazo, Tete, y a disfrutar de la siguiente etapa con la familia. Beso, brother", escribió Ramos en su publicación de Instagram.

Jordi Alba, que jugó en la selección española con el defensor que actualmente milita en el Rayados de Monterrey mexicano, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS a finales de año.

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el jugador internacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

Alba fue compañero de Sergio Ramos en la selección absoluta desde 2012, y juntos consiguieron la Eurocopa de ese mismo año con la victoria ante Italia en la final (4-0), en la que el propio lateral anotó un gol.