Leo Messi a Jordi Alba: "Te voy a extrañar mucho"

El astro argentino reaccionó al retiro de su socio de toda una vida

El futbolista argentino Leo Messi reaccionó al anuncio de retirada del español Jordi Alba a final de la presente temporada y le dedicó un mensaje en redes sociales en el que señala que le va a "extrañar mucho".

"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora???", escribió Messi en la publicación del lateral izquierdo español en Instagram.

Jordi Alba, que jugó con el astro albiceleste en el Barcelona y ahora lo hace en el Inter Miami, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS a finales de año.

Los 10 récords que enmarcaron la brillante carrera de Jordi Alba

Jordi Alba ha jugado 793 partidos hasta el momento del anuncio de su retiro
Consiguió un total de 175 asistencias 99 con el Barcelona, 28 con el Inter Miami y 8 más con el Valencia
Con la Selección Española, Alba disputó 96 partidos y marcó en 10 ocasiones; su gol más recordado fue en la final de la Eurocopa 2012
Su partido más brillante fue en la Copa del Rey ante el Granada en 2021. Marcó doblete y colaboró con asistencia en la victoria de 5-3 en la prórroga.
Su cosecha de títulos es de 22 y podría llegar a 23 si el Inter Miami logra la MLS Cup 2025
Fue fundamental en el 2015 con el Barcelona para lograr la UEFA Champions League, torneo en el que insidió en 17 goles (3 tantos y 14 asistencias)
Levantó en cuatro ocasiones la Supercopa de España
En total jugó 413 partidos a lado de Lionel Messi y 568 al lado de Sergio Busquets
Con el Inter Miami, su último equipo, logró dos títulos: Leagues Cup y la Supporter’s Shield

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el jugador internacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

El español fue uno de los mejores socios de Messi en el Barcelona, en el que compartieron vestuarios durante nueve temporadas (2012-13 a 2020-2021).

